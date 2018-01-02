Трамп оценил эффективность санкций против Северной Кореи

Сигнал, свидетельствующий о возможной разрядке напряженности вокруг Корейского полуострова, пришел из Пхеньяна, Сеула, а теперь и Вашингтона. Президент США Дональд Трамп в традиционном жанре Twitter-комментария сообщил, что введенные против КНДР санкции, по его мнению, "начали оказывать серьезное влияние" на Пхеньян. По крайней мере, хозяин Белого дома уже не грозит обрушить на северокорейцев "огонь и ярость".

Трамп имел в виду в том числе выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына, который пожелал удачи предстоящей зимней Олимпиаде в Пхенчхане и не исключил участия в ней спортсменов сборной КНДР. Вскоре после этого министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн предложил северянам обсудить этот и другие вопросы на нейтральной территории, возобновив таким образом политический диалог на высоком уровне. "Возможно, это хорошие новости, возможно, нет - посмотрим!" - заключил Трамп.

При этом он в очередной раз назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой" (Rocket Man): это прозвище президент-республиканец придумал сам и считает его очень остроумным. Правда, многие подписчики - причем сами американцы - с этим не согласны. "Может, первым делом вам прекратить раздавать прозвища вроде этого? - возмущается пользователь Брайан Крассенштейн. - Люди смеются! Конечно, не над тем, что мы можем быть втянуты в ядерную войну, но над тем, что вы застряли на уровне восьмилетнего ребенка".