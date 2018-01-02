В российском парламенте сравнили марши в честь Бандеры в Киеве с поминками

Праздничные шествия в честь националиста Степана Бандеры в Киеве можно сравнить с поминками Украины, поскольку такие акции ведут к саморазрушению страны. Такое мнение высказали вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины", - цитирует Яровую РИА Новости.

По ее мнению, "настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры" не просто выглядит зловеще, но и формирует более удручающие перспективы для народа Украины.

"Марш в центре Киева последователей Бандеры - это марш против будущего детей, - приводит слова Клинцевича ТАСС. - Короче дороги к саморазрушению просто не существует".

Он отметил, что Украина - наряду с Латвией - остались едва ли не единственными странами в мире, где чествуют государственных преступников.

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов и одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (обе запрещены в РФ), воевавшей в годы ВОВ против советской армии и продолжившей борьбу с властью и после войны.

Напомним, мероприятия в честь 109-й годовщины со дня рождения Бандеры прошли в ряде украинских городов. В Киеве в факельном шествии националистов приняло участие около 1000 человек.