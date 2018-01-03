Названа главная опасность дневного сна

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Мэттью Уолкер рассказал об одном из главных негативных воздействий дневного сна на организм человека. Специалист считает, что такой отдых значительно снижает вероятность хорошо выспаться в ночное время и в принципе может вызвать трудности с засыпанием впоследствии, передает Business Insider.

Исследователь предупреждает, что разрушительное влияние дневного сна на ночной проявляется, если вздремнуть, например, в обед более чем на 40-50 минут. Однако Уолкер не отрицает пользу кратковременного отдыха для человеческого мозга и организма в целом.

Так, согласно рекомендациям Американского Национального Фонда по проблемам сна, оптимальная продолжительность короткого дневного сна - 20-30 минут. Это способствует хорошему заряду бодрости без дальнейшего ощущения сонливости и расслабленности в течение второй половины дня.

Профессор Мэттью Уолкер также уверяет, что дневной сон, вопреки распространенному мнению, не может помочь справиться с недосыпом.

- Сон не похож на банк. Нельзя накопить задолженность и затем ее погасить. Нельзя сократить сон в течение недели, а затем попытаться залпом заспаться на выходных. Цените здоровый сон. Вообще, люди - единственный вид, который сознательно лишает себя сна без видимых причин, - говорит Уолкер.

Кстати

Ранее ученые установили, что вреден и "недосып", и избыток сна. У тех, кто спит меньше положенного (усредненная цифра - 7-8 часов), может быть повышен риск сердечной недостаточности, инсульта, диабета, ожирения, психических расстройств и других недугов. Те же самые проблемы могут возникнуть и у любителей поспать, которые тратят на это 10 и более часов.