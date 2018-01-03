Прошло всего лишь три дня с начала 2018 года, а в межкорейских отношениях наметилось резкое потепление, которое встретило отклик как на Севере, так и на Юге Кореи. За эти несколько дней стороны успели неоднократно положительно оценить поведение друг друга, используя в адрес друг друга давно забытые дружественные фразы.

Напомним, что новая фаза в межкорейских отношениях началась, когда Ким Чен Ын в своем новогоднем послании весьма неожиданно согласился на то, к чему его уже несколько месяцев безуспешно призывали руководители Юга, включая президента Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ина. Ким согласился отправить на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан делегацию КНДР.

Сегодняшнее заявление КНДР преподнесло опять сюрприз, и снова положительный с точки зрения межкорейского потепления. Сегодня по центральному ТВ КНДР глава Комитета по мирному объединению Родины зачитал заявление, которое, как было подчеркнуто, "было сделано по личному указанию лидера КНДР Ким Чен Ына". Там привлек внимание не только тот факт, что Пхеньян достаточно быстро откликнулся на предложение Сеула начать переговоры о направлении спортсменов на ОИ-2018, но и использованные обороты.

Если проанализировать сегодняшнее заявление, то в адрес Юга Север сделал на удивление немало реверансов. Во-первых, было подчеркнуто, что Ким Чен Ын сам дал указание возобновить действие телефонного канала связи на границе в Пханмунчжоме. Во-вторых, в заявлении сказано, что КНДР "снова желает успешного проведения Олимпиады в Пхенчхане". Это 1 января сказал Ким Чен Ын лично, и вот теперь состоялся повтор приятных для Сеула слов. В-третьих, Мун Чжэ Ина назвали именно тем, кем он является - "президент Мун Чжэ Ин", упомянув, что он на заседании Госсовета 2 января "активно поддержал" инициативу Юга. В-четвертых, отмечено, что Ким Чен Ын "положительно оценивает решение президента Мун Чжэ Ина". Одновременно обещано, что КНДР "будет активно взаимодействовать с Югом", гарантией чему является указание лидера Севера. В отношении Мун Чжэ Ина, кстати, в корейском тексте заявления использованы уважительные суффиксы.

Следует признать, что все это очень сильно отличается от того, как общались две Кореи совсем недавно. СМИ КНДР обычно называли правительство южан "продажными марионетками США", "кликой предателей", критикуя в том числе и Мун Чжэ Ина. Предыдущего президента Юга КНДР вообще однажды назвала "проституткой", а на месте Сеула неоднократно грозили устроить "ядерное пепелище".

Надо также отметить, что это заявление стало уже продолжением межкорейского обмена любезностями именно в прямом смысле, когда слово "любезности" не приходится брать в кавычки. Так, с 1 января в СМИ КНДР, как отметили на Юге, резко прекратилась критика в адрес Южной Кореи и правительства.

Одновременно стоит помнить, что восстановленная сегодня линия телефонной связи прекратила свою работу в феврале 2016 г., когда Сеул принял решение закрыть межкорейский технопарк в Кэсоне. Тогда КНДР аннулировала все каналы общения, а теперь получается, что дает понять, что "зла не держит" либо понимает, что на Юге теперь правят другие люди.

Сеул, впрочем, тоже не остается в долгу как на словах, так и на деле. Южане не только моментально ухватились за предложение Ким Чен Ына, но и уже 1 января официально поприветствовали подход КНДР. На следующий день аналогичную оценку уже сделал и президент РК Мун Чжэ Ин.

Получается, что в настоящий момент в межкорейских отношениях стремительно набирает положительный импульс, который может привести к существенно сближению Сеула и Пхеньяна.

Понятно, что это только начало, словами, даже про "положительную оценку" и "президента Мун Чжэ Ина", сыт не будешь, но прогресс очевиден. Впрочем, и потенциальных препятствий хватает. Во-первых, со стороны США уже стали звучать критические высказывания и пессимистические оценки по поводу действий КНДР. Во-вторых, вполне возможно, что Вашингтон, который имеет большое влияние на Сеул, некоторое время "даст поиграться" Югу в межкорейскую дружбу, а потом попытается приструнить сторонников сотрудничества с КНДР, которых в окружении Мун Чжэ Ина действительно хватает. В-третьих, в самой Южной Корее хватает враждебно настроенных к Пхеньяну консерваторов, включая военную элиту, которая больше ориентируется на союз с США и по понятным причинам с большим подозрением воспринимает любую "дружбу с главным врагом".

Вполне логично предположить (и скорее всего именно так оно и есть), что КНДР пытается вбить клин между Сеулом и Вашингтоном, сыграв на стремлении Мун Чжэ Ина начать отношения с Пхеньяном с чистого листа и отойти от конфронтации. Таких голосов также хватает, в первую очередь со стороны южнокорейских консерваторов и выражающих их точку зрения СМИ.

Не исключено, что и КНДР, как это бывало ранее, решит, что хороших слов достаточно для того, чтобы Мун Чжэ Ин отменил все санкции и "сам все решил". Северянам на удивлении трудно бывает понять, что в Южной Корее президент далеко не все может сделать, как ему хочется, а на него действуют разные силы, включая оппозицию, парламент, общественное мнение, его окружение, не говоря уже о главном военно-политическом союзнике в лице США.

Любые новые ракетные, не говоря уже о ядерных, испытания КНДР также вынудят Юг "придержать коней" по части развития сотрудничества с Севером.

Все это так, однако по крайней мере первые дни нового 2018 года дали надежды на то, что на Корейском полуострове обстановка нормализуется. Учитывая подход КНДР, теперь очень высока вероятность того, что Олимпиада-2018 не только пройдет спокойно без "северокорейских страшилок", а даже наоборот имеет все шансы на превращение в "Олимпиаду примирения", чего так отчаянно добивается Мун Чжэ Ин и Оргкомитет ОИ.