Вашингтон продолжит оказывать давление на Пакистан

О новых мерах против Пакистана Белый дом объявит в ближайшие два дня. С таким заявлением выступила Сара Сандерс, пресс-секретарь американского президента.

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон пока не будет предоставлять Пакистану 255 миллионов долларов. Данная помощь касается военной сферы и гуманитарных программ. Напомним, первого января Дональд Трамп заявил, что Исламабад плохо противодействует экстремистским группировкам.

"За последние 15 лет Соединенные Штаты по ошибке передали Пакистану более 33 миллиардов финансовой помощи. В ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, держа наших лидеров за дураков. Они укрывают террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и практически не помогают", - написал Трамп в Twitter.

Ранее США уже отказались выделить Пакистану 225 миллионов долларов, передает РИА Новости.