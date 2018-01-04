Аномально теплая погода порадует москвичей на Рождество

В столичном регионе сохраняется аномально теплая для января погода. В первые дни нового года среднесуточная температура воздуха была на 10 градусов выше нормы.

В ближайшее время характер погоды существенно не изменится. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в Гидрометцентре России. Там отметили, что 7 января в Москве потеплеет до +5 градусов, что станет абсолютным рекордом дня за последние 140 лет. Прежний максимум регистрировался в 2007 году, когда воздух прогрелся до +3,5 градусов.

Как ранее писала "РГ", теплая погода будет удивлять москвичей до конца недели, а с 8 января начнется похолодание. Даже днем столбики термометров не будут подниматься выше отметки "0 градусов".