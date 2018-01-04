Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Сегодня днем возобновилось движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта.

Напомним, как сообщала "РГ", трасса была закрыта три дня назад из-за ухудшения погоды на территории Грузии. Вчера ее открыли для легковых машин, а сегодня - для всех остальных.

"В связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда возобновлено движение по дороге. Но вместе с тем в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может повлечь прекращение движения", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.