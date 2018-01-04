Расследовать ДТП в Югре направили самых опытных криминалистов СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил направить в ХМАО-Югру для тщательного расследования страшной аварии, унесшей жизни 10 человек, самых опытных криминалистов центрального аппарата СК.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, накануне на 159-м километре дороги Ханты-Мансийск - Нягань столкнулись в лоб легковые автомобили Renault Duster и Mazda6. В результате аварии погибли 10 человек, среди них было четверо детей.

В настоящий момент СК продолжает расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Сейчас установливаются все обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи продолжают работу на месте происшествия.

Ранее СК объявил о розыске очевидцев аварии в Югре. Для выяснения всех обстоятельств ДТП автомобилистов призвали предоставить записи с видеорегистраторов.