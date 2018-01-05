МЧС: Сгоревший обувной цех под Новосибирском работал незаконно

Спасатели Новосибирска сегодня выступили с сенсационным заявлением. Согласно данным Главного управления по Новосибирской области, обувное предприятие в поселке Чернореченское под Новосибирском, где при пожаре погибли десять человек, работало незаконно.

Это удивительно, поскольку накануне администрация, МВД и местная прокуратура заявили о том, что знали о работающем производстве и даже проводили там проверки. Более того, проверки, скажем, МВД по мигрантам на производстве не выявили там никаких нарушений.

Правда, даже вчера эти заявления выглядели сомнительно, поскольку стало известно, что обувь в цеху делали исключительно мигранты из Китая и Средней Азии. Странно, что для жителей поселка не нашлось рабочих мест, если, конечно, речь шла о легальном производстве.

Странным и трудно объяснимым выглядело и то, что потенциально опасное производство, - а ведь там работали с резиной, альдегидными материалами, клеями - не было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Пожарные еще вчера подтвердили, что их вызвали, так сказать, вручную.

И вот сегодня все сомнения нашли свое подтверждение.

- Указанное здание в эксплуатацию установленным порядком не вводилось и в нарушение требований законодательства Российской Федерации эксплуатировалось под размещение производства обуви, - сообщил замначальника новосибирского главка МЧС Алексей Брызгалов.

Представитель ГУМЧС отметил, что гибели людей при пожаре способствовало то, что они пытались самостоятельно потушить пожар "при высокой пожарной загрузке объекта", то есть в помещении было очень много горючего материала.