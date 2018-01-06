Зима всегда занимала особое место в душе русского человека: богатство зимней природы, ощущение праздника и волшебства. Да и недаром говорят, что в России "двенадцать месяцев зима, остальное лето".

Выставка "Русская зима" как раз об этом. Она открылась в месте, удивительно для этого подходящем, - московском Музее русской усадебной культуры Влахернское-Кузьминки. В экспозиции - живописные и графические работы современных художников Ивана Кириллова и Марии Подкопаевой, предметы обихода и зимней одежды крестьян из разных уголков России. Гвоздем выставки стали впервые продемонстрированные в Москве крестьянские зимние костюмы конца XIX века из коллекции Ивана Кириллова.