СМИ: Олегу Табакову опять стало хуже, состояние актера - тяжелое

После кратковременного просветления 82-летнему Олегу Табакову снова стало хуже.

Как передает РЕН ТВ, актера снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уточнено: состояние Олега Павловича оценивается специалистами как тяжелое.

Медики отмечают: у Табакова снизилось артериальное давление, нормальный уровень которого приходится поддерживать лекарствами.

Напомним. Олега Табакова госпитализировали в реанимацию 27 ноября. После чего представителем театра было сделано заявление, что артист проходит плановый осмотр, связанный со стоматологическими проблемами.

Но позже сын актера, Антон Табаков, сообщил, что отец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких - после проведения операции.

27 декабря появились информация, что Олег Павлович введен в искусственную кому, позднее в этот же день - о том, что он пришел в себя и почти никого не узнает.

Ранее сообщалось: заместитель мэра Москвы Леонид Печатников рассказал, что о выписке Табакова из больницы и речи нет.