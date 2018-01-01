СМИ: Олегу Табакову стало лучше

Народного артиста СССР Олега Павловича Табакова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

По данным РЕН ТВ, Табаков самостоятельно дышит через дыхательную трубку, установленную в трахее.

Ранее в понедельник сообщалось, что состояние любимого поколениями актера улучшилось, он стал реагировать на осмотр.

Он находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Сознание артиста остается ясным и ориентируется во времени и пространстве. Температура - нормальная.

Табаков пока не может говорить из-за дыхательной трубки, но общается с окружающими письменно.

Сообщается также, что он предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж.

Напомним, Табакова госпитализировали 27 ноября, поместив в реанимацию. Было сделано официальное заявление, что у Народного артиста - плановый осмотр, связанный со стоматологическими проблемами и ни о какой госпитализации речи нет. Позже сын актера, Антон, сообщил, что отец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких после проведения операции. 27 декабря появились сведения о том, что Табаков был введен в искусственную кому, позднее в этот же день - о том, что он пришел в себя, но никого не узнает.