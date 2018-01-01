На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

СМИ: Олегу Табакову стало лучше

Новость 01.01.2018, 17:07 | Текст: Козьма Лоханкин

Народного артиста СССР Олега Павловича Табакова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

По данным РЕН ТВ, Табаков самостоятельно дышит через дыхательную трубку, установленную в трахее.

Ранее в понедельник сообщалось, что состояние любимого поколениями актера улучшилось, он стал реагировать на осмотр.

Он находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Сознание артиста остается ясным и ориентируется во времени и пространстве. Температура - нормальная.

Табаков пока не может говорить из-за дыхательной трубки, но общается с окружающими письменно.

Сообщается также, что он предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж.

Напомним, Табакова госпитализировали 27 ноября, поместив в реанимацию. Было сделано официальное заявление, что у Народного артиста - плановый осмотр, связанный со стоматологическими проблемами и ни о какой госпитализации речи нет. Позже сын актера, Антон, сообщил, что отец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких после проведения операции. 27 декабря появились сведения о том, что Табаков был введен в искусственную кому, позднее в этот же день - о том, что он пришел в себя, но никого не узнает.

Обсудить
#Россия
Фото: www.kinopoisk.ru
Вышел ураганный трейлер эпичного российского фэнтези "Скиф" 28.12.2017
Фото: ЦБ разместил Винни-Пуха и трех богатырей на новых монетах 28.12.2017
Объявлены номинанты национальной российской кинопремии "Золотой орел" 28.12.2017
#происшествия
Фото: Алексей Никольский/ТАСС
СМИ: Олег Табаков пришел в себя и никого не узнает 27.12.2017
Фото: на Барбадосе застрелен брат актрисы и певицы Рианны 27.12.2017
СМИ: Олег Табаков введен в искусственную кому 27.12.2017
#СССР
Фото: В.Худяков/ ТАСС
Видео: шесть песен Владимира Шаинского на века 26.12.2017
Андрей Мягков приветствовал уход "Иронии судьбы" с Первого канала 20.12.2017
Первый канал впервые за 10 лет не покажет "Иронию судьбы" в Новый год 19.12.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.