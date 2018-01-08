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08.01.2018 14:40
Рубрика: Власть

Захарова обвинила главу ЦРУ во вранье

Текст: Юрий Когалов
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Бездоказательные обвинения России во вмешательстве в выборы в США посыпались после того, как там президентом стал Дональд Трамп. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы ЦРУ Майкла Помпео.

"Оказывается, Россия "десятилетиями" вмешивается в выборы в США! Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия "начала" это грязное дело?" - задается вопросом Захарова. "Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

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Представитель МИД РФ напомнила, что "ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа". "Вот тогда все и началось - бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о "руке Кремля" - одним словом, песня половецких пленниц", - подчеркнула Захарова.

Ранее Глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что Россия попытается вмешаться в предстоящие в 2018 году выборы в Конгресс США. По его словам, РФ десятилетиями влияет на избирательный процесс в Соединенных Штатах. И ЦРУ работает над тем, чтобы ближайшие выборы были "безопасными и демократичными".

Россия неоднократно отвергала подобные обвинения, в том числе на самом высоком уровне. "Мы по-прежнему не видели ни одного факта. Если их огромное количество, наверное, что-нибудь да утекло бы. Но пока, кроме голословных утверждений, кроме того, что за четыре копейки кто-то разместил рекламу в каких-то социальных сетях, мы ничего не слышали", - заявил в декабре глава МИД РФ Сергей Лавров.

 

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