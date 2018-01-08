МИД: В отличие от США, Россия не вмешивается в выборы в других странах

Россия не планировала и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, "в этом не может быть никаких сомнений". "Мы никогда не планировали, не имеем в виду и не будем вмешиваться в выборный процесс в какой-либо иной стране", - цитирует дипломата "Интерфакс".

Замминистра отметил, что подобные приемы свойственны прежде всего США. "Это как в кривом зеркале: они смотрят на то, что делают сами, и считают, что другие поступают таким же образом. Это не имеет ничего общего с реальностью, для нас органически чужды подобного рода подходы", - подчеркнул Рябков.

Обвинения Россию во вмешательстве, по его мнению, "связаны с попытками ответственных американских лиц создать образ врага в лице России", найти такую форму ведения дел, "которая бы оправдывала неправомерные противозаконные санкционные шаги американской администрации".

"Мы призываем наших американских коллег образумиться и сосредоточиться на выправлении отношений, которые по вине Вашингтона оказались в глубочайшем кризисе, - заявил Рябков. - Вывод этих отношений на нормальную стабильную траекторию займет время. Мы к этому готовы, но не очевидно, что к этому готовы американские политические государственные деятели".

Ранее представители США в очередной раз обвинили Россию в попытках повлиять на исход выборов в Конгресс США и президентских выборов в Мексике, которые состоятся в этом году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны уже назвала враньем заявление главу ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия десятилетиями вмешивается в выборы в США. "Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы", - написала дипломат на своей странице в Facebook. Она отметила, что "ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа"". "Вот тогда все и началось - бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о "руке Кремля" - одним словом, песня половецких пленниц", - подчеркнула Захарова.

Что касается аналогичных обвинений, выдвинутых в связи с выборами в Мексике, то в этой стране эксперты сами скептически отнеслись к высказываниям советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера. "Вашингтон не предоставил убедительных доказательств", - отметил директор консалтинговой компании Inteligencia Publica Марко Кансино.

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, в том числе на самом высоком уровне.