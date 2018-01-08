Названо самое рейтинговое событие в новогоднем телеэфире

Первый канал, опираясь на цифры исследовательского агентства "Медиаскоп", дал ответ тем, кто считает, что новогодний эфир рассчитан на старшее поколение. В своем релизе канал доказал, что Новый год на Первом стал лидером у российских зрителей младше 60 лет.

Напомним, что в этот раз Новый год в эфире Первого канала праздновался иначе, чем раньше. В рамках новогоднего эксперимента Первый канал пригласил для съемок в Новогодней ночи артистов, ставших лидерами интернет-голосования, проведенного совместно с "Одноклассниками" (в нем приняло участие около полутора миллионов человек). Также Первый отказался от использования в праздничном эфире традиционных студий, съемки проходили в десятках локаций, а режиссеры и операторы постарались взглянуть на зимнюю Москву так, как это никто еще не делал раньше.

По традиции, самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря стало Новогоднее обращение президента России на Первом канале. Первая часть Новогодней ночи на Первом (до боя курантов) вошла в тройку самых рейтинговых программ, а самым популярным фильмом 31 декабря стала любимая всеми комедия "Иван Васильевич меняет профессию", также показанная в эфире Первого канала примерно в то время, когда в предыдущие годы показывали фильм "Ирония судьбы или С легким паром!" Новый подход к праздничному программированию в последний день года позволил Первому каналу выиграть конкуренцию за зрителя по всем возрастным сегментам аудитории до 60 лет, начиная с самой младшей (4-17, 18-34 и 35-59). Первый также стал лидером и в своей целевой аудитории - зрители от 14 до 59 лет, о чем свидетельствуют приведенные ниже таблицы. При этом высокие показатели телеканала "Россия 1", а именно он по общим цифрам стал лидером 31 декабря и новогодней ночи - согласно тем же исследованиям "Медиаскопа" (по итогам 31 декабря 2017 года, среднесуточная доля канала "Россия" - 19,1%. У "Первого" канала 17,5%, у телеканала НТВ - 6,6%), касаются аудитории от 60 и старше. Смотрите два последних графика.

Топ-10 программ по рейтингу по данным Mediascope за 31 декабря 2017 (5:00 - 24:00). Данные по населению в возрасте 4 года и старше, проживающих в городах России от 100 тысяч жителей, в %.