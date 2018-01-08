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08.01.2018 17:10
Рубрика: Культура

Названо самое рейтинговое событие в новогоднем телеэфире

Текст: Сусанна Альперина
Первый канал, опираясь на цифры исследовательского агентства "Медиаскоп", дал ответ тем, кто считает, что новогодний эфир рассчитан на старшее поколение. В своем релизе канал доказал, что Новый год на Первом стал лидером у российских зрителей младше 60 лет.

Напомним, что в этот раз Новый год в эфире Первого канала праздновался иначе, чем раньше. В рамках новогоднего эксперимента Первый канал пригласил для съемок в Новогодней ночи артистов, ставших лидерами интернет-голосования, проведенного совместно с "Одноклассниками" (в нем приняло участие около полутора миллионов человек). Также Первый отказался от использования в праздничном эфире традиционных студий, съемки проходили в десятках локаций, а режиссеры и операторы постарались взглянуть на зимнюю Москву так, как это никто еще не делал раньше.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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По традиции, самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря стало Новогоднее обращение президента России на Первом канале. Первая часть Новогодней ночи на Первом (до боя курантов) вошла в тройку самых рейтинговых программ, а самым популярным фильмом 31 декабря стала любимая всеми комедия "Иван Васильевич меняет профессию", также показанная в эфире Первого канала примерно в то время, когда в предыдущие годы показывали фильм "Ирония судьбы или С легким паром!" Новый подход к праздничному программированию в последний день года позволил Первому каналу выиграть конкуренцию за зрителя по всем возрастным сегментам аудитории до 60 лет, начиная с самой младшей (4-17, 18-34 и 35-59). Первый также стал лидером и в своей целевой аудитории - зрители от 14 до 59 лет, о чем свидетельствуют приведенные ниже таблицы. При этом высокие показатели телеканала "Россия 1", а именно он по общим цифрам стал лидером 31 декабря и новогодней ночи - согласно тем же исследованиям "Медиаскопа" (по итогам 31 декабря 2017 года, среднесуточная доля канала "Россия" - 19,1%. У "Первого" канала 17,5%, у телеканала НТВ - 6,6%), касаются аудитории от 60 и старше. Смотрите два последних графика.

Топ-10 программ по рейтингу по данным Mediascope за 31 декабря 2017 (5:00 - 24:00). Данные по населению в возрасте 4 года и старше, проживающих в городах России от 100 тысяч жителей, в %.

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