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09.01.2018 17:58
Рубрика: Власть

Начался отбор наблюдателей на выборы президента России

Текст: Галина Мисливская

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) приступило к отбору кандидатов для участия в наблюдении за выборами президента России в марте этого года. Об этом сообщил на заседании Центризбиркома его член Николай Левичев.

"Уже БДИПЧ ОБСЕ объявило о наборе кандидатов для участия в миссии международного наблюдения при проведении выборов президента РФ", - сказал он.

Левичев также напомнил, кто может быть международным наблюдателем на выборах в РФ. Это иностранные граждане, которые получают приглашение от президента России, палат Федерального Собрания, правительства или Центризбиркома. На основании приглашения наблюдатель получает разрешение на въезд в Россию, затем аккредитуется в ЦИК, и с этого момента наделяются полномочиями по наблюдению за выборами.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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При этом член ЦИК подчеркнул, что международные общественные объединения наблюдателей направлять не могут, такое право есть лишь у иностранных госорганы и некоммерческих организаций "с объемом правоспособности, позволяющем осуществлять международное наблюдение на территории РФ".

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что Россия максимально открыта для иностранных наблюдателей. Что касается миссии ОБСЕ, то приглашение этой организации Центризбирком направил 19 декабря, на следующий день после опубликования постановления Совета Федерации о назначении выборов главы государства, добавила она. "А (предварительная) миссия приехала еще 6 декабря, мы не стали затягивать - приезжайте, формируйте свою потребность. Мы абсолютно открыты, спокойно относимся и доброжелательно содействует всем тем, кто заинтересован провести профессиональное, объективное, серьезное наблюдение за выборами", - добавила глава ЦИК.

На сегодняшнем заседании комиссия приняла в окончательной редакции постановление о разъяснениях порядка деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов президента Российской Федерации. Проект этого документа был принят за основу 2 января 2018 года. "Мы рассчитываем на приезд иностранных, международных наблюдателей от целого ряда международных организаций, включая ОБСЕ, СНГ, ШОС и другие, а также наших коллег из многих зарубежных государств", - сказал тогда Николай Левичев.

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