Видеоинтервью главы МИД Беларуси Владимира Макея телеканалу "Беларусь 1"

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал интервью телеканалу "Беларусь 1". "СОЮЗ" публикует видеозапись беседы.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал интервью телеканалу "Беларусь 1". "СОЮЗ" публикует видеозапись беседы.
В Беларуси представители МИД России вручили потомкам солдат Великой Отечественной войны награды, которые не нашли своих обладателей на фронте. Среди них - считавшийся погибшим Максим Застрелов
В 2018 году продолжится работа по подготовке к созданию единых рынков энергоносителей. Об этом сказал в интервью телеканалу "БелРос" Посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Президент Беларуси подписал указ "Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства
Замглавы МИД России Григорий Карасин дал оценку российско-белорусским отношениям. Он подвел итоги работы за год и рассказал, что ожидается в 2018 году
В Беларуси легализована добыча биткоина. Специальным декретом разрешено не только заниматься добычей любой криптовалюты, но и создавать ее, менять на белорусские рубли и иностранную валюту
В Брянске завершилось заседание 53-ей сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Впервые в истории Союзного государства был использован широкий формат слушаний - с привлечением исполнительной власти и экспертов
Как россияне и белорусы будут отдыхать в новогодние праздники