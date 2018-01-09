В мире
09.01.2018 19:45

Видеоинтервью главы МИД Беларуси Владимира Макея телеканалу "Беларусь 1"

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал интервью телеканалу "Беларусь 1". "СОЮЗ" публикует видеозапись беседы.

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