Минкульт России выразил соболезнования в связи со смертью Державина

Заместитель министра культуры России Александр Журавский выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста РФ, актера театра и кино Михаила Михайловича Державина, ушедшего сегодня на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

"Это замечательный российский актер. Уходит плеяда выдающихся, действительно народных артистов, которых знали и любили российские зрители. Остается только высказать соболезнования родным и близким и отдать последний долг почившему", - сказал Журавский в беседе с RT.

Как сообщила только что вдова Державина Роксана Бабаян прощание пройдет 15 января в Театре сатиры. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

Михаил Державин родился в 1936 году в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Восемь лет служил в Ленкоме. В 1967-м перешел в Театр на Малой Бронной. С 1968 года и до последнего работал в Московском театре сатиры. На экранах дебютировал в 1956 году - эпизодом в мелодраме "Разные судьбы". Снялся в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Старые клячи", "Бабник", "Моя морячка", "Зимний вечер в Гаграх", "Жених из Майами". Вел передачи "Утренняя почта" и "Кабачок "13 стульев".