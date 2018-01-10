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Обличительница Вайнштейна обнаружила в Голливуде "шайку сутенеров"

Новость 10.01.2018, 12:35 | Текст: Олег Усков

Неугомонная актриса Роуз Макгоуэн, звезда мистического сериала "Зачарованные" и зомби-хоррора "Планета страха" в очередной раз высмеяла так называемые акции протеста, призванные, по замыслу участников, поддержать жертв секс-террора женской половины Голливуда со стороны мужской.

Роуз, одной из первых выступившая против "хищников" и рассказавшая, что Вайнштейн ее изнасиловал, полагает: сейчас устраивают на этой почве - зачастую показуха и "фальшивка".

Фото: kinopoisk.ru
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Как поясняет издание The Daily Beast, свой скепсис Макгоуэн адресует движению "Время вышло" (Time's Up), к которому присоединились многие звезды первых величин. В результате, например, только что прошедшая церемония награждения премии "Золотой глобус" выглядела, как веселенькие похороны. 

Макгоуэн вопрошает: о каких вообще адекватных протестах может идти тут речь, если Time's Up сотрудничает с компанией по работе с талантами Creative Artists Agency, которая буквально своими руками отправила множество клиентов в "гнездо чудовища" - Вайнштейна. "Это же просто шайка сутенеров", - обличает контору Роуз в своем Twitter. 

Напомним, Гвинет Пэлтроу имела неприятный момент с продюсером в начале своей карьеры именно потому, что ее к нему перенаправило названное агентство. После чего тогдашнему бойфренду Гвинет, Брэду Питту, пришлось разобраться с Харви, с оказией проведя с продюсером воспитательную беседу.

Впрочем, Пэлтроу все равно продолжила сотрудничество с компанией Вайнштейна. Которое принесло ей "Оскар" - за "Влюбленного Шекспира".

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