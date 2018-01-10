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10.01.2018 00:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Играл с огнем

Задержан подозреваемый в поджоге девятиэтажного дома
Текст: Елена Миляева (Тюмень)
Российская газета - Федеральный выпуск №7465 (2)
У следственных органов Тюменской области появилась первая версия пожара в общежитии - поджог. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вчера стало известно и о задержании подозреваемого. По данным пресс-службы полиции Тюмени, это 37-летний ранее судимый мужчина.

Жители города обсуждают детали происшествия: есть версия о том, что виновник пожара хотел покончить жизнь самоубийством и поджег свою квартиру. В огне погиб мужчина из соседней квартиры, а самого поджигателя спасли правоохранители. Однако сами они эти детали пока не комментируют.

- С подозреваемым проводятся следственные действия, - сказала представитель СК России по Тюменской области Анастасия Лепёхина.

Напомним, крупный пожар в девятиэтажном пансионате-малосемейке в Тюмени произошел 8 января. Как выяснили специалисты регионального ГУ МЧС, его причиной стало возгорание в квартире на четвертом этаже. На диспетчерский пульт сообщение о ЧП поступило в половине шестого вечера.

В ответ на претензии егеря сотрудники ГИБДД повезли его в отделение

За считанные минуты пламя распространилось сначала по наружной стене здания, а затем перекинулось и на крышу. Огонь охватил площадь 1,5 тысячи квадратных метров - практически весь фасад. Зарево от полыхающей как спичка многоэтажки освещало несколько кварталов. На ликвидацию пожара стянули 29 единиц спецтехники МЧС и 82 человека личного состава. После тушения огнеборцы приступили к проливке конструкций и осмотру здания.

- При обходе квартир обнаружили одного погибшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным горздрава, еще один человек был госпитализирован в токсикологическое отделение областной клинической больницы с отравлением угарным газом.

Всего из здания эвакуировали 160 жителей. Чтобы люди не замерзли на улице (а в Тюмени этим вечером было минус 10 и снегопад), к месту происшествия направили несколько автобусов. Они отвезли эвакуированных в пункт временного размещения, развернутый в гостинице "Колос". Возможно, часть людей смогут вернуться в свои квартиры, которые не пострадали от огня и дыма, уже в ближайшее время.

Тем временем экспертам предстоит выяснить причину столь стремительного распространения пламени по зданию. Пару лет назад во время ремонта фасад злосчастного общежития обшили сайдингом. Возможно, именно этот материал стал проводником огня.

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