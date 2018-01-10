Трамп пообещал обойти Опру Уинфри на выборах президента

Дональд Трамп прокомментировал возможное участие известной телеведущей Опры Уинфри в следующих выборах президента США в 2020 году.

"Опра, это будет очень весело... Мне нравится Опра. Я не думаю, что она будет участвовать в выборах", - цитирует главу Белого дома "Интерфакс".

Трамп добавил, что обойдет Опру по результатам выборов.

Отметим, что сама Уинфри не заявляла о том, что намерена выставить свою кандидатуру на выборах. Однако в СМИ и социальных сетях поднялась целая волна сообщений на эту тему после ее выступления на вручении премии "Золотой Глобус" 7 января. В своей речи она высказалась по теме расового и гендерного неравенства, что было воспринято многими как некий политический манифест.

Между тем сам Трамп во вторник, 9 января, выразил желание вновь побороться за президентское кресло в 2020 году.