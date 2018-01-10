"Выглядит весьма грустно": к Улюкаеву подселили сокамерников

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный за получение взятки, находится в СИЗО "Кремлевский централ", где пробудет до вступления приговора в законную силу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Мельников рассказал, что Улюкаев просил находиться в камере в одиночестве, однако к нему подселили еще двух человек.

Заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что личности сокамерников экс-министра не называются, известно лишь, что они оба моложе Улюкаева. "Судя по всему, никаких конфликтов нет. Впрочем, у него и жалоб на содержание сейчас вообще нет. Однако выглядит он весьма грустно", - рассказала правозащитница.

15 декабря 2017 года Алексей Улюкаев был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина в размере двух миллионов долларов. По версии следствия, эту взятку Улюкаев потребовал от Сечина за одобрение сделки по приватизации "Роснефтью" "Башнефти".

Улюкаев свою вину отрицал и просил оправдательного приговора.