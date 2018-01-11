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Рубрика: Легковые авто

Лифтбек Skoda Rapid стал бестселлером марки в России в 2017 году

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda рассказала о продажах в России в 2017 году. Чехи реализовали в нашей стране 62 302 автомобиля, что на 12,5% больше чем в 2016 году.

Бестселлером марки остается компактный лифтбэк Rapid - на этой модели остановили свой выбор 29 445 покупателей (+13,5%).

На втором месте Octavia - продано 22 648 авто, что на 4,1% выше показателя годичной давности. Реализация флагманской модели Superb по итогам 2017 года выросла на 34,9% - до 1 881 машины.

Фото: Ренат Закиев/ РГ
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В пресс-релизе компании также отмечается, что с момента начала продаж нового кроссовера Skoda Kodiaq в июне прошлого года его владельцами стали 2 086 россиян.

В этом году, кстати, можно будет купить Kodiaq российской сборки - запуск локального производства произойдет в первом квартале. Ожидается, что это позволит расширить гамму двигателей и комплектаций для модели. Так, у Kodiaq появится версия с передним приводом.

Кстати, "РГ" провела длительный тест-драйв Skoda Octavia Scout. Можете ознакомиться с нашими материалами.

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#Skoda