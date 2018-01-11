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11.01.2018 00:22
Рубрика: В мире

Норвегия купила у США 52 истребителя F-35

Норвегия купила у США 52 многоцелевых истребителя F-35.

Фото: Андрей Лузик/РИА Новости
Зачем США тихо скупают российские истребители

Об этом рассказал Дональд Трамп. Он отметил, что стоимость контракта - 10 миллиардов долларов. Первые боевые машины были отправлены в Норвегию еще в ноябре прошлого года, передает РИА Новости.

Добавим, что не так давно о своем желании купить у США еще несколько десятков истребителей F-35A заявила Япония. Стоимость одного самолета - более 8 миллионов долларов.

В ближайшее время Япония также рассчитывает приобрести американские наземные комплексы ПРО Aegis Ashore. Ранее был заключен контракт на поставку 42 самолетов F-35.

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