СК: Ребенок в больнице Ижевска мог умереть из-за бездействия врачей

Причиной смерти двухгодовалого ребенка в одной из больниц Ижевска мог стать непрофессионализм врачей. Уголовное дело по факту происшествия следователи возбудили по части 2 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"), сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

Известно, что 30 декабря у мальчика поднялась температура, появился кашель. С этого дня и по 7 января его родители не раз обращались за медицинской помощью в поликлинику № 5, инфекционную больницу и больницу № 6. 7 января они вновь пришли на прием, но состояние малыша резко ухудшилось, позже ребенок скончался. Предварительно причиной трагедии стала пневмония.

Следователи уже изъяли медицинскую карту ребенка и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ранее замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева говорила о том, что у малыша была вирусная инфекция.