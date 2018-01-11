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11.01.2018 18:48
Рубрика: Легковые авто

BMW создал в Калининграде "дочку" для строительства автозавода

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Российское подразделение немецкого автоконцерна BMW создало дочернее ООО в Калининграде, который рассматривается в качестве площадки для строительства автозавода.
Фото: Елена Нагорных/РГ BMW выпускают на калининградском автозаводе с 1999 года. Фото: Елена Нагорных/РГ
BMW выпускают на калининградском автозаводе с 1999 года. Фото: Елена Нагорных/РГ

Об этом сообщает "Интерфакс". Факт регистрации ООО "БМВ Русланд Аутомотив" в декабре 2017 года агентству подтвердил глава российского подразделения BMW Максимилиан Келльнер.

- Создание данной компании является запланированным шагом в рамках нашей работы по развитию производства в России, о которой сообщалось ранее, - пояснил он и добавил, что компания всерьез рассматривает Калининград в качестве подходящей площадки для строительства завода, "учитывая долгосрочное присутствие BMW в данном регионе, а также привлекательный инвестклимат и планы калининградских властей по его дальнейшему улучшению".

Фото: Пресс-служба АВТОТОР
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- Если подпишем новый инвестконтракт с BMW, а у меня есть основания говорить, что это случится, концерн построит здесь полнопрофильный завод, и машины попадут не только на внутрироссийский рынок, но и в другие страны, - заявлял в прошлом году губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Инвестиции в новое производство могут составить несколько сотен миллионов евро, по сообщению ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента BMW Хендрика фон Кюнхайма.

BMW на калининградском заводе АВТОТОР выпускаются с 1999 года. Это было первое предприятие за пределами Германии, которому совет директоров баварского концерна доверил производить автомобили нового поколения - 5-й и 7-й серии. Сейчас в Калининграде производят BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6.

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#BMW