В Следственном комитете России прокомментировали итоги расследования польской правительственной подкомиссии, повторно изучавшей обстоятельства авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, версия о взрыве на борту самолета Леха Качиньского была проверена Следственным комитетом в числе первоочередных, но подтверждения не нашла. Более того, к аналогичным выводам пришли, проведя собственное расследование, и специалисты Международного авиационного комитета (МАК).

В СК также обратили внимание на то, что, кроме заявлений с польской стороны, никаких данных, подтверждающих эту версию, не приводится.

В четверг стало известно, что польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что на борту авиалайнера произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-секретарь подкомиссии Марта Палонек.

Якобы международный эксперт в сфере исследования авиапроисшествий Франк Тейлор установил, что левое крыло самолета было разрушено в результате произошедшего внутри взрыва. Более того, по его версии, существовало два источника взрыва - в крыле и центральной стойке. Береза же, с которой в действительности столкнулся авиалайнер, согласно выводам комиссии, "не оказала влияния на первоначальное разрушение".

Напомним, в декабре 2017 года в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из польских журналистов, опроверг домыслы о якобы имевшем место взрыве на борту самолета. По словам главы государства, такие заявления не что иное, как блеф, чушь и несуразица. Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на то, что если польские власти стремятся усмотреть в числе причин катастрофы взрыв, то им следует поискать взрывчатые вещества на своей территории, поскольку известно, откуда вылетел президентский борт.

Российский президент призвал Варшаву относиться к произошедшему как к трагедии, а не строить какие-то политические домыслы, осложняющие российско-польские отношения.

Авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Делегация польских чиновников и военных летела для участия в траурных мероприятиях в Катыни.

Погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе польский лидер Лех Качиньский. Согласно окончательному представленному в 2011 году отчету Межгосударственного авиационного комитета, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа. В тех погодных условиях идти на посадку было нельзя. Кроме того выяснилось, что приказ садиться именно в Смоленске был отдан экипажу высокопоставленным польским чиновником.