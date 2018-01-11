В США пассажирам не вернули почти 5 тысяч единиц багажа

Из-за проблем в аэропорту Нью-Йорка несколько тысяч человек не получили свой багаж вовремя. Американская компания Delta Air Lines не успела вернуть своим клиентам 3,8 тыс. сумок и чемоданов.

Перевозчик подчеркивает, что "усердно работает над тем, чтобы воссоединить потребителей с их багажом, выдача которого была задержана из-за прорыва водопровода и неблагоприятной погоды". В то же время китайская Air China не вернула пассажирам еще 800 единиц багажа.

ТАСС напоминает, что работу аэропорта имени Джона Кеннеди нарушил снегопад. Из-за непогоды 4 января воздушная гавань прекратила прием и отправку рейсов. До 9 января пятый по величине аэропорт США принимал и отправлял рейсы с огромными задержками.