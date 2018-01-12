Натали Портман сыграет женщину-астронавта в фильме создателя Фарго

Проект "Бледно-голубая точка", за которым закреплен создатель "Фарго" и "Легиона" Ной Хоули, потерял недавно главную звезду - Риз Уизерспун, которую уманили с собой сияющие прожекторы второго сезона неспешного женского детектива от HBO "Большая маленькая ложь". Однако замену Уизерспун подобрали как минимум не менее достойную - продюсеры жаждут заполучить на главную роль актрису Натали Портман, с которой на данный момент, по информации Variety, ведутся переговоры.

В центре сюжета окажется женщина-астронавт, которая, вернувшись с орбиты, заводит себе любовника из числа бывших коллег. Ее поведение и двойственная ситуация тяжело отражаются на психическом состоянии героини и ухудшают атмосферу в семье. Ситуация еще дальше выходит из-под контроля, когда выясняется, что любовник завел еще одну интрижку, превратив все в некомфортный адюльтерный треугольник.

Основной идеей картины, по словам авторов, станет исследование теории о том, что некоторые астронавты теряют чувство реальности по прибытии на Землю, особенно если потратили перед этим немалое количество времени, пребывая в космосе. Интересно, что сценарий за авторством Брайана С. Брауна и Эллиотта ДиДжузеппи опирается на произошедшие в действительности события, имевшие место в 2007-м году.

Ситуация оказалась следующей: астронавт Лиза Мари Новак проехала более полутора тысяч километров, чтобы "разобраться" с соперницей Колин Шипман, на которую она напала с газовым баллончиком. При этом Новак была явно подготовлена и экипирована вполне весомо: она была одета в плащ, носила парик и темные очки, при себе у нее имелся нож, кусок резинового шланга, пневматический пистолет, резиновые перчатки и даже подгузники, которые женщина использовала, чтобы не останавливаться, пока она ехала расправляться с конкуренткой.

Новак были предъявлены обвинения в попытке похищения, нанесении побоев, попытке взлома автомобиля и уничтожении улик, наконец, в покушении на убийство. Она была осуждена и позже выпущена под залог, с мужем они развелись.

Для картины не менее важным вопросом остается проблема графика - Ной Хоули сейчас занят "Легионом", также он заявлен как постановщик "Доктора Дума", шоураннер грядущего сезона "Фарго" и принимает участие в других проектах, поэтому каких-то конкретных сведений о дате релиза сейчас нет