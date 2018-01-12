СК просит арестовать водителя автобуса, въехавшего в подземный переход

Водителю автобуса, въехавшего в переход на станции метро "Славянский бульвар", Виктору Тихонову предъявлено обвинение по двум статьям: ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Как сообщает РИА Новости, следствие просит заключить его под стражу.

Днем 25 декабря 2017 года в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей.

По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. При этом сообщалось, что, по разным данным, пострадали от 13 до 15 человек.

Ранее в департаменте транспорта Москвы отметили, что в салоне автобуса был установлен видеорегистратор - возможно, с его помощью удастся установить, что же все-таки произошло.