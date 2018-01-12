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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ближайшие пять лет в Мордовии реализуют 15 крупных инвестпроектов

На ближайшие пять лет в Мордовии планируют реализовать 15 крупных инвестиционных проектов.
Фото: Олег Еремин Фото: Олег Еремин
Фото: Олег Еремин

Об этом сообщили в администрации главы РМ.

Так, стратегически важный для страны проект будет реализован на первом в стране заводе по производству оптического волокна, который был запущен в Саранске осенью 2015 года. На ближайшую перспективу здесь планируют значительно нарастить производственные мощности.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Проект получил одобрение наблюдательного совета Фонда развития промышленности - принято решение предоставить на эти цели займ в 500 миллионов рублей. Кроме того, на заводе планируют запустить второй комплекс по производству оптоволокна.

Огромное значение для лекарственной безопасности страны имеет проект, реализуемый саранским заводом "Биохимик". Как уже писала "РГ", для снижения зависимости от зарубежных производителей лекарств на базе предприятия создан первый в России научно-производственный инжиниринговый центр (НПЦ) "Антибиотики". Минувшей осенью здесь впервые в стране была получена опытно-промышленная партия субстанции (действующего вещества) современного антибиотика ванкомицина. Вскоре будет начат промышленный выпуск четырех видов полностью отечественных антибиотиков нового поколения.

Кстати

Флагман кабельной промышленности региона - "Сарансккабель-Оптика" - готовится запустить производство высокотехнологичных комплектующих на базе алюминия и алюминиевых сплавов. А в планах предприятия "Эпромет" - выпуск силовых кабелей ЭПР на напряжение до 35 кВ. Модернизация производственных мощностей позволит предприятию "Плайтерра" увеличить объемы выпуска фанеры до 140 000 кубометров в год.

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