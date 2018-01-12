После взрыва в омской пятиэтажке вспыхнул пожар

Из-за хлопка бытового газа в жилом доме города Омска произошло нарушение конструкции здания. В пятиэтажке возник пожар.

- Загорелась квартира, расположенная на втором этаже здания, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области. - ГУ МЧС России по Омской области переведено в режим "Чрезвычайная ситуация". К ликвидации последствий аварийной ситуации от МЧС России задействованы 134 человека личного состава и 20 единиц техники.

Напомним, сегодня в жилом пятиэтажном доме по улице 5 Кордная, 9 на окраине Омска произошел мощный взрыв.В результате частично обрушились балконы с фасада здания, в квартирах вылетели стекла, треснула стена. После хлопка произошел пожар. Жильцов дома срочно эвакуировали.

При взрыве газа пострадали шесть жителей дома, из них четверо - дети. Все они госпитализированы в ожоговый центр.

Дом оцеплен полицией. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики.

- В администрации города создан штаб по ликвидации последствий случившегося, - сообщил "РГ" представитель мэрии Виктор Гашеев. - Решается вопрос о временном размещении жителей дома в гостинице "Иртыш".

В ближайшее время Из Красноярска в Омск прибудет борт МЧС с комплексом "Струна-3 Эксперт" для обследования жилого дома. Специалисты оценят уязвимость конструкций здания и решат, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.

Между тем, это уже второй взрыв газа в жилом доме Омска за последнее время. В декабре баллон взорвался в девятиэтажке на улице 2-й Амурский проезд.

Заселившаяся в новостройку семья готовила ужин при помощи самостоятельно подключенного газового баллона. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. С травмами и ожогами она доставлена в медицинское учреждение. Ее супруг, получивший незначительные ожоги, от госпитализации отказался. Дом отремонтировали за счет городской администрации.