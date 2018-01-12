При взрыве газа в омской многоэтажке пострадала многодетная семья

При взрыве из-за хлопка бытового газа в газа в жилом доме города Омска серьезно пострадала многодетная семья.

- Двое взрослых и четверо детей госпитализированы в ожоговый центр БСМП №1, - сообщила "РГ" представитель Минздрава Омской области Светлана Оспенникова. - В настоящее время за их жизнь борются врачи. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. По предварительным данным, у них диагностированы ожоги тела от 30 до 60 процентов.

Пострадавшим при взрыве тройняшкам семь лет, еще одному ребенку - восемь лет. На месте происшествия за медицинской помощью к работником "скорой" обратилось еще двое жителей дома. Один из пострадавших - пожилой мужчина - во время взрыва выпрыгнул из окна и получил травмы. Он госпитализирован. Другой мужчина получил порезы и от госпитализации отказался.

Напомним, сегодня в четвертом подъезде жилого пятиэтажного доме по улице 5 Кордная, 9 на окраине Омска произошел мощный взрыв. Из-за хлопка бытового газа в жилом доме города Омска нарушилась конструкция здания. В пятиэтажке возник пожар.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины случившегося пока не известны.