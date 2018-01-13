В Москве проверят версию рейдерского захвата фабрики "Меньшевик"

Следователи проверяют версию о рейдерском захвате столичной фабрики "Меньшевик". Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ходе допроса устроивший стрельбу бывший владелец предприятия заявил, что определенная группа лиц долгое время пытается незаконно завладеть принадлежащей ему фабрикой.

"В целях своей защиты в рабочем кабинете он хранил оружие, - цитирует ТАСС Иванову. - В ходе конфликтной ситуации он случайно выстрелил при попытке отобрать у него имеющееся при нем оружие. Следователями проверяются все версии произошедшего, в том числе версию обвиняемого о рейдерском захвате принадлежащего ему предприятия".

По данным следствия, утром 27 декабря экс-директор фабрики, "вступив в словесный конфликт" с новым руководством предприятия, устроил стрельбу, убил охранника и скрылся. Мужчина был задержан на территории организации, расположенной на улице Правды. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство".