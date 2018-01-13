В Петербурге возбудили дело о ДТП с 12 пострадавшими

Полиция Петербурга и Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту ДТП грузовика и маршрутного автобуса, в котором пострадали 12 человек.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Напомним, что накануне на перекрестке Колпинского шоссе и Софийской улицы водитель микроавтобуса ПАЗ не справился с управлением и врезался в грузовой Mercedes с полуприцепом.

В результате пострадали 12 человек. Двое из них - водитель и один из пассажиров микроавтобуса - были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Проверку всех обстоятельство происшествия проводило следственное управление СК РФ по Петербургу.