Земан и Драгош вышли во второй тур выборов президента Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан и бывший председатель Академии наук Иржи Драгош смогли выйти во второй тур выборов главы государства. Это стало известно по итогам подсчета голосов, который завершило Чешское статистическое управление.

Как и сообщалось ранее, выиграть в первом туре удалось Земану, который намерен переизбраться на новый 5-летний срок. За него проголосовали 38,56% граждан. Иржи Драгош набрал 26,60%. Всего на участки для голосования во второй половине пятницы и в первой половине субботы пришли 61,92% избирателей. Второй тур выборов намечен на 26-27 января, напоминает ТАСС.

Земан уже заявил, что готов встретиться со своим конкурентом на дебатах. "Я никогда не боялся участвовать в дискуссиях, наоборот, они меня влекут. Я ощущаю сейчас себя полным сил, энергии и молодого задора. Господин Драгош удивляется тому, что я не участвовал в дебатах перед первым туром и призывает меня встретиться с ним перед телеаудиторией накануне второго тура. Что ж, я с удовольствием исполню его желание, и таких встреч может быть несколько", - цитирует действующего президента РИА Новости.