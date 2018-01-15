В Приморье возбудили дело после нападения леопарда на ребенка

Следственный отдел по Уссурийску СУ СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по фактам нарушений в зоопарке, где в начале января леопард ранил ребенка.

Как сообщает прокуратура края, проведенная проверка показала, что в момент происшествия принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства, в частности, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, оказались ненадежными.

"Дирекцией зоопарка не обеспечены прочность всех помещений, их внутренних и внешних оград, а также условия надежной изоляции животных от посетителей", - говорится в сообщении ведомства.

Материалы проверки были переданы в СК, который возбудил дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ЧП в зоопарке в селе Борисовка произошло 6 января. Двухлетний ребенок, оказавшийся у клетки с леопардом в одиночестве, подошел близко к решетке, и хищник схватил его за голову, нанеся, как позже определили медики, рваные раны и укусы лица и головы. Мать также получила раны, когда пыталась спасти малыша. В отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает. Руководство зоопарка предложило родителям помощь в лечении ребенка, в том числе материальную, от которой они отказались.

Прокуратура подчеркивает, что в настоящее время руководством зоопарка принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений.