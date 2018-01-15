На Урале завершено расследование перестрелки в цыганском поселке

В Екатеринбурге завершено расследование громкого дела о стрельбе в так называемом цыганском поселке.

Конфликт, напомним, произошел осенью 2016 года у ворот частного дома на улице Депутатской. С одной стороны в нем участвовали четверо горожан, оборонявших свое жилище, с другой - группа мужчин в количестве около 26 человек. Словесная перепалка на празднике днем ранее обернулась 3 сентября перестрелкой: один человек применил нарезной карабин "Вепрь", а двое других - травматические пистолеты. 13 человек в итоге были ранены, двое из них скончались в тот же день.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 19 жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила, приехавших к дому "на разборки". Они обвиняются в организации массовых беспорядков и в вовлечении в них несовершеннолетнего.

"Что касается их оппонентов, то уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) впоследствии было переквалифицировано на статью108 УК РФ (убийство при превышении пределов обороны). Было установлено, во-первых, что хозяин дома на Депутатской и его трое его гостей были вынуждены защищать близких (в доме, в частности были дети). Во-вторых, принадлежавшее хозяину дома оружие было приобретено законно", - рассказал руководитель 1 отдела по расследованию особо важных дел свердловского Следственного комитета Сергей Мальцев.

Помимо погибших от ранений в день конфликта еще один фигурант скончался в марте 2017 года в следственном изоляторе от болезни. В отношении одного из обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство: он полностью признал вину и помогал следствию. Еще два дела приостановлены по объективным причинам.

"Таким образом, всего к ответственности привлечено 22 человека, которые были допрошены в качестве подозреваемых или обвиняемых (19 фигурантов - по основному уголовному делу)", - резюмировали в пресс-службе СК региона.

Все обвиняемые и их адвокаты уведомлены об окончании следственных действий и уже ознакомились с материалами. Дело ушло в прокуратуру.