Трамп опроверг свои слова о хороших отношениях с лидером КНДР

Дональд Трамп заявил, что газета The Wall Street Journal исказила его слова про отношения с лидером КНДР. ТАСС напоминает, что печатное издание ранее опубликовало интервью, в котором президент США сказал: "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном".

"Безусловно, я этого не говорил, я сказал: "У меня были бы хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Большая разница", - написал глава белого дома в Twitter.

В ответ руководство газеты заявило, что повторно изучило аудиозапись интервью с Трампом, а также стенограмму, предоставленную сторонней службой.

К сообщению прикрепили ролик с записью соответствующего отрывка из интервью, на которой слышно, как Трамп говорит, что у него, "возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном".