Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом

Крайне полезное для автовладельцев решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она изучила спор собственника мест в подземном гараже и управляющей компании, посчитавшей, что автовладелец ей недостаточно платит.

Подземная парковка не только удобство, но и расходы. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Проблема эксплуатации автостоянок, расположенных в подземельях жилых домов, становится одной из весьма актуальных. Особенно в больших городах. Сегодня трудно найти современный многоквартирный дом без подземной парковки. Это очень удобно. Как правило, единый комплекс в доме - квартиры, лестницы, лифты, крышу и подвал - обслуживает одна управляющая компания, выставляя счет жильцам. Но возникают и коллизии, судебная практика по разрешению которых еще не наработана.

Поэтому представляется своевременным решение Верховного суда. Нередко так называемое место в подземном гараже покупают не только граждане, имеющие собственную квартиру именно в этом доме, но и посторонние.

Очень часто местные управдомы стараются содрать с "чужаков" как можно большую плату за подземную парковку.

Так произошло и в нашем случае, когда некий гражданин купил два машино-места на подземной парковке многоквартирного дома. Естественно, счет ему коммунальщики выставляли одинаковый с его соседями по парковке - собственниками квартир в доме. Но гражданин не согласился с расчетами управляющей компании и банально перестал платить. Появился долг и он рос от месяца к месяцу. Итог - коммунальщики обратились в суд с иском к хозяину двух машино-мест.

В смете коммунальщиков оказалось не предусмотрено существование собственников нежилых помещений

Сначала районный суд, а позже и городской просто встали на сторону управляющей компании, обязав владельца парковочных мест оплатить долг с учетом пени плюс судебные издержки и стоимость госпошлины.

Несогласный с решением местных судов ответчик дошел до Верховного суда. Там дело изучили и заявили, что обе судебные инстанции "нарушили нормы материального и процессуального права".

Вот как рассуждал при разборе этого случая Верховный суд. Итак, гражданин купил два машино-места на подземной парковке многоквартирного дома. На юридическом языке это означало, что человек приобрел в собственность сначала 3/300 доли нежилого помещения, а спустя пару месяцев еще столько же. Подчеркнем, подземная автостоянка многоквартирного дома считается нежилым помещением.

Управляющую компанию выбирало общее собрание собственников жилья. По смете расходов и доходов на обслуживание этого дома для собственников жилья на собрании высчитали сумму, сколько собственникам придется платить за обслуживание одного квадратного метра. Получилось 22 рубля 30 копеек. Правда, вопрос о площади обслуживания в доме на том общем собранине рассматривали вообще.

По закону плата за содержание и ремонт жилого помещения там, где нет ТСЖ, определяется на общем собрании с учетом предложений коммунальщиков

Спустя три года после утверждения суммы в 22 рубля 30 копеек на собрании собственников жилья проголосовали за новую смету расходов на содержание общего имущества уже с учетом собственников парковки. Цена за метр стала больше - 26 рублей. Правда, это решение собрания, повышающее плату, было оспорено в суде несогласными жильцами и признано незаконным.

Кроме того, суд признал незаконным самовольное увеличение управляющей компанией площади обслуживания. Наш ответчик не платил именно за тот период, когда была увеличена стоимость обслуживания.

Районный суд, когда рассматривал этот спор, заявил, что нежилое помещение - это часть многоквартирного дома, которое технически связанно с общим имуществом и инженерными коммуникациями. Так что собственник обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в доме, "соразмерно своей доле в праве общей собственности". В итоге суд насчитал владельцу гаражного места невыплаченные долги за три года повышенной оплаты за коммунальные услуги и еще придуманную коммунальщиками загадочную услугу под названием "администрирование района". Сюда добавили пени за неуплату, и вышла очень солидная сумма.

Апелляция с расчетами согласилась, подчеркнув, что общим собранием собственников может быть определен размер оплаты за содержание общего имущества за прошлое время с учетом уже понесенных коммунальщиками расходов, а то, что потом эту сумму признали неправильной, неважно, ведь на момент спора ее еще не признали таковой.

Вот с такими расчетами и не согласился Верховный суд. Высокий суд напомнил, что по Жилищному кодексу (статья 154) плата за жилье и коммунальные услуги для собственников делится на два вида. Первое - плата за содержание и ремонт жилого помещения. Сюда же входят текущий и капитальные ремонты общего имущества дома. И второе - это, собственно, плата за коммунальные услуги.

Есть такой документ - Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Его утверждало правительство страны своим постановлением (N 491 от 13 августа 2006 года). В правилах перечислено то, что входит в содержание и ремонт жилого помещения.

По Жилищному кодексу (статья 156) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, в которых не созданы товарищества собственников жилья или жилищный кооператив, определяется на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей компании не меньше чем на один год.

Из материалов дела видно, что за спорный период в доме прошло три общих собрания жильцов, где утвердили размер оплаты. На первом собрании установили, сколько платить за квадратный метр обслуживания общего имущества. Управляющая компания, выставляя счет собственнику гаражей, исходила из общей цифры жилых и нежилых помещений в доме.

В смете коммунальщиков вообще не предусмотрено существование собственников нежилых помещений. Спустя три года новая, увеличенная смета расходов значительно выросла за счет обслуживания площади парковки. Но это увеличение суд признал незаконным.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заявила, что из этой завышенной платы "невозможно определить, какие исходные данные были применены для определения размера спорной платы". Поэтому высокий суд отменил все решения местных судов и велел пересматривать иск коммунальщиков по новой.