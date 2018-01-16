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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшего в пермской школе мальчика отправят в Москву

Текст: Ирина Ивойлова

Министр образования и науки Ольга Васильева рассказала, что один из пострадавших в Перми учеников сегодня будет отправлен самолетом в Москву.

Министр сегодня прилетела в Пермь. Она возглавила специальную рабочую группу правительства по выяснению причин и обстоятельств ЧП в пермской школе 127, где после поножовщины двух подростков пострадали дети и учитель.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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- Это происшествие находится на контроле у руководства страны. Ситуация требует большого осмысления. Я хочу сказать огромное спасибо медикам, которые находятся с Натальей Васильевной (пострадавшая учительница - прим.), с детьми. Я была сейчас у Натальи Васильевны, она пришла в себя, это очень мужественный человек. Хочу сказать слова благодарности всем ведомствам, которые тут работают. Все было сделано очень четко, и эвакуация детей, и работа с детьми. Состояние большей части детей хорошее.

На вопросы о выводах министр ответила так: "Должна пройти работа комиссии и надо сделать системные выводы. Эта ситуация требует большого осмысления, чтобы не рождать лишние слухи. Будет идти большая аналитическая работа".

По ее словам, мер безопасности было достаточно. "Нам надо работать и с учениками, и с учителями, надо больше работать по линии воспитания детей. Понимать, что переходный возраст проходит иначе, чем в наше время. Эти новые вызовы надо осознавать и с ними жить".

Министр пояснила: "Сегодня мальчик, который себя плохо чувствует, будет отправлен в Москву".

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