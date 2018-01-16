США секретно поставили сирийским курдам ракеты "земля-воздух"

Курдское ополчение YPG в Сирии получило от США партию переносных ракетных систем "земля-воздух" (MANPADS). Об этом сообщает арабский информпортал Al-Masdar News со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

Согласно этим источникам, вооружение было поставлено в рамках секретного соглашения между Вашингтоном и оппозицией, воюющей с террористами группировки ДАИШ (запрещена в РФ).

Переносные ракетные системы получило курдское ополчение, действующее в районе Африн провинции Алеппо на севере Сирии, недалеко от турецкой границы. Сам факт передачи вооружения имел место на прошлой неделе.

Предположительно, переносные системы могут быть использованы для обороны в случае столкновений с протурецкими отрядами, действующими в северной Сирии.

Как сообщило ранее американское издание Defence Post, коалиция по борьбе с терроризмом под руководством США намерена создать на севере Сирии некие зоны пограничной безопасности. Для охраны этих зон будет направлены порядка 30 тысяч специально подготовленных бойцов, отобранных из числа Сирийских демократических сил (светская вооруженная оппозиция).

Зоны пограничной безопасности планируется, согласно Defense News, создать вдоль большей части северной границы Сирии. База формируемого корпуса охраны будет располагаться в долине реки Евфрат.

Под контроль этих сил, в частности, планируется отдать пропускные пункты на протяжении 820 километров сирийско-турецкой границы. Турция уже выказала крайнее недовольство такими планами. "Америка создает около наших границ террористическую армию, угрожающую безопасности Турции. Наша задача - задушить это новое боевое формирование в зародыше. Если Вашингтон намерен сотрудничать с этими дикими существами - его дело, но мы этого не позволим", заявил, в частности, президент Турции Тайип Эрдоган, выступая 14 января в Анкаре. Главное опасение Турции - что отряды по охране зон пограничной безопасности будут состоять преимущественно из членов YPG (Отрядов народной самоообороны), объявленных в Турции вне закона. Эти отряды являются боевым крылом Курдского верховного комитета, контролирующего северные районы Сирии, населенные преимущественно курдами.

Дамаск также назвал решение США о создании пограничных зон безопасности "прямой агрессией".

Что касается российской стороны, то министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, выступая на итоговой пресс-конференции 15 января, что "создание "зон безопасности" по большому счету означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком. И объявления о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США - это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии".