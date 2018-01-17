Посольство РФ в США пообещало ответ на притеснения российских СМИ

Москва будет зеркально отвечать на рестриктивные меры по отношению к российской прессе на Западе. С таким предостережением выступило посольство РФ в США, комментируя выпады западных правительственных структур и некоммерческих организаций в адрес российской прессы.

В дипмиссии напомнили о недавнем решении властей США принудить зарегистрироваться иностранным агентом организацию, обслуживающую агентство Sputink, и констатировали, что это становится нормой.

При этом в посольстве раскритиковали западные организации, специализирующиеся на правах журналистов, за отсутствие профессиональной солидарности. В том числе отмечено, что Комитет защиты журналистов (КЗЖ) проигнорировал как требование Вашингтона о регистрации российских СМИ в качестве иноагентов, так и переезд на серверы в США экстремистского украинского сайта "Миротворец", на котором опубликованы личные данные тех, кого правые радикалы считают врагами Украины, включая тысячи представителей СМИ.

В дипмиссии расценили такие шаги как "неспособность Запада к честной конкуренции на информационном поле, желание лишить граждан доступа к альтернативному мнению и отказ от провозглашенных самими же свобод".

В посольстве РФ заверили в готовности к зеркальным мерам "какими бы санкциями нам не грозили". В заявлении призывают КЗЖ "уяснить это и начать работу по заявленному профилю".