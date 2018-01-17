Священника Грозовского осудили на 14 лет за педофилию

Приозерский городской суд Ленинградской области вынес приговор священнику Глебу Грозовскому, сообщает ТАСС.

Он приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу о растлении несовершеннолетних в православных лагерях России и Греции.

На заседании председательствовала судья Людмила Яшина, которая и огласила приговор. Сам Глеб Грозовский свою вину так и не признал, обвинения назвал абсурдными и сразу же заявил, что приговор будет обжалован.

Напомним, уголовное дело о педофилии было возбуждено 20 сентября 2013 года ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Первоначально обвинение никому не предъявлялось, а настоятель храма Иоана Воина в Гатчинском районе Ленобласти Глеб Грозовский числился одним из свидетелей.

Однако уже 30 октября 2013 года СК признал Грозовского единственным подозреваемым по этому делу и предъявил ему официальное обвинение.

По версии следствия, Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 9 и 12 лет. Все это происходило в Ленинградской области и на греческом острове Кос в период с 2011 по 2013 годы. Грозовский попытался скрыться в Израиле, не дожидаясь предъявления обвинения, но по запросу Генпрокуратуры РФ Израиль выдал отстраненного от службы священника 7 сентября прошлого года. До этого, начиная с 2014 года, он содержался в израильской тюрьме в городе Хайфе.