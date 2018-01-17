Священника Грозовского осудили на 14 лет за педофилию

Новости

На карте Москвы появились имена Юрия Никулина и Муслима Магомаева 13:03
Пострадавших от взрыва газа омичей доставят в Москву спецбортом МЧС 13:00
Устроившим резню в пермской школе предъявили обвинение 12:57
В России предложили узаконить частные военные компании 12:50
Белорусский МАЗ намерен открыть в Сирии автомобильный завод 12:45
Прокуратура: Врач из Якутии дважды избил пациентку 12:41
Раскрыта вековая тайна древнеегипетских мумий 12:40
СК начал проверку по факту смерти женщины из-за хлопка газа в Ижевске 12:24
Видео: "Летающее бревно" разогнали до рекордной скорости 12:23
Видео: Взорвавшийся над США метеорит вызвал землетрясение 12:16
В Совфеде сравнили действия МИД Польши с зачистками большевиков 12:15
Генетики подтвердили гипотезу о гибели цивилизации ацтеков 12:08
Ткачев: Минсельхоз предложил Минэнерго зафиксировать цены на топливо 11:59
В Карелии автобус с рабочими попал в аварию с грузовиком 11:50
Авиакомпания "Россия" назвала причину задержки рейса из Мексики 11:46
Жириновский предложил США стать региональной державой 11:45
Испытания Су-57 с новым двигателем продлятся три года 11:45
Хлопок газа произошел в одной из многоэтажек Ижевска 11:40
Британцы придумали, как сэкономить в Хитроу три миллиарда фунтов 11:39
СК проверит обстоятельства взрыва в ростовской многоэтажке 11:30
Россия стала первым чемпионом мира по ледовым гонкам на "Драконах" 11:28
В московском метро начнут продавать билеты "Единый" в виде браслетов 11:25
В Хакасии сорванные ветром крыши домов обрушили столбы ЛЭП 11:25
Стартовали продажи "Карты гостя Минска" 11:24
В Люберцах выросло число пострадавших от отравления 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
17.01.2018 11:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Священника Грозовского осудили на 14 лет за педофилию

Текст: Дмитрий Григорьев (Санкт-Петербург)

Приозерский городской суд Ленинградской области вынес приговор священнику Глебу Грозовскому, сообщает ТАСС.

Он приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу о растлении несовершеннолетних в православных лагерях России и Греции.

Фото: РИА Новости
Обвиняемого в педофилии священника Грозовского этапировали из Москвы

На заседании председательствовала судья Людмила Яшина, которая и огласила приговор. Сам Глеб Грозовский свою вину так и не признал, обвинения назвал абсурдными и сразу же заявил, что приговор будет обжалован.

Напомним, уголовное дело о педофилии было возбуждено 20 сентября 2013 года ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Первоначально обвинение никому не предъявлялось, а настоятель храма Иоана Воина в Гатчинском районе Ленобласти Глеб Грозовский числился одним из свидетелей.

Однако уже 30 октября 2013 года СК признал Грозовского единственным подозреваемым по этому делу и предъявил ему официальное обвинение.

По версии следствия, Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 9 и 12 лет. Все это происходило в Ленинградской области и на греческом острове Кос в период с 2011 по 2013 годы. Грозовский попытался скрыться в Израиле, не дожидаясь предъявления обвинения, но по запросу Генпрокуратуры РФ Израиль выдал отстраненного от службы священника 7 сентября прошлого года. До этого, начиная с 2014 года, он содержался в израильской тюрьме в городе Хайфе.

Главное сегодня

Силуанов назвал время начала новой кампании по амнистии капиталов
Матвиенко: Надо исключить попытки внешнего вмешательства в выборы президента
Пушков раскрыл истинную цель новых санкций США против России
Казахстан и США подписали контракты на 2,5 миллиарда долларов
Цена биткоина рухнула на 25 процентов за сутки