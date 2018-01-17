В Ростове возбудили дело после гибели мужчины при взрыве газа

В Ростове-на-Дону по факту гибели мужчины на пожаре, который произошел утром 17 января, следственным управлением СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности".

Напомним, что 17 января рано утром в многоквартирном жилом доме по переулку Забайкальский 5/4 произошел взрыв газовоздушной смеси, после чего в здании начался пожар. Оперативно из горящего дома спасатели эвакуировали 50 жильцов, среди которых было 15 детей. Всех их разместили в ближайшей школе №56.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Как позже сообщили в прокуратуре Ростовской области, в результате ЧП погиб мужчина 1957 года рождения. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, которым предстоит рассмотреть все возможные версии произошедшего.

Между тем в пресс-службе "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" сообщили, что сотрудники компании сразу же после ЧП провели первичный осмотр квартиры, где произошел взрыв. И в ходе осмотра было установлено, что "у газовой плиты, установленной в квартире, отсутствовал шланг вместе с накидными гайками, соединяющий опуск и варочную панель". Кстати, накануне газовики уже выезжали в пострадавший дом по сообщению об утечке газа.