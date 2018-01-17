В Ростове возбудили дело после гибели мужчины при взрыве газа

Новости

ЦСКА прервал серию неудач разгромом "Эфеса" в Евролиге 00:48
В госдепе рассказали о давнем сотрудничестве США и РФ в Антарктике 00:47
В тайных захоронениях на территории Мексики нашли тела 33 человек 00:45
Орбиту МКС подняли на 400 метров перед запуском "Прогресса" 00:24
Крупный пожар на московском рынке "Садовод" локализован 00:21
Пожарные начали выносить товары с горящего рынка "Садовод" 00:05
Набиуллина сообщила о послекризисном восстановлении экономики 17.01.2018
СМИ: Джигарханян экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем 17.01.2018
Бойцовские чемпионаты UFC впервые пройдут в России 17.01.2018
Российские туристы наконец вылетели из Мексики 17.01.2018
Пользователи "Яндекса" агрессивно отреагировали на пожар на "Садоводе" 17.01.2018
Адвокат Януковича рассказал, чем занимается экс-президент Украины 17.01.2018
В Москве загорелся рынок "Садовод" 17.01.2018
Порошенко: США профинансируют поставки Киеву противотанковых ракет 17.01.2018
"Движение вверх" стало первым российским фильмом, заработавшим 2 млрд 17.01.2018
Румынские овцы помешали американской системе ПРО 17.01.2018
Разрешение на вылет самолета из Канкуна получено 17.01.2018
Бывшая подруга Ди Каприо выложила фото топлесс и пожаловалась на жизнь 17.01.2018
Пушков: В Киеве поняли, что им дорого обойдется разрыв с Россией 17.01.2018
Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию" 17.01.2018
Посол Латвии подтвердил наличие черных списков журналистов из России 17.01.2018
Улюкаев занялся в СИЗО гимнастикой по собственной системе 17.01.2018
В России заложено первое круизное судно 17.01.2018
МИД РФ: Встреча в Ванкувере усугубляет ситуацию вокруг корейской проблемы 17.01.2018
На Рижском и Белорусском направлениях задерживаются пригородные поезда 17.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
17.01.2018 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове возбудили дело после гибели мужчины при взрыве газа

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону по факту гибели мужчины на пожаре, который произошел утром 17 января, следственным управлением СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности".

В Ингушетии взрыв газа разрушил частный дом

Напомним, что 17 января рано утром в многоквартирном жилом доме по переулку Забайкальский 5/4 произошел взрыв газовоздушной смеси, после чего в здании начался пожар. Оперативно из горящего дома спасатели эвакуировали 50 жильцов, среди которых было 15 детей. Всех их разместили в ближайшей школе №56.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Как позже сообщили в прокуратуре Ростовской области, в результате ЧП погиб мужчина 1957 года рождения. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, которым предстоит рассмотреть все возможные версии произошедшего.

Между тем в пресс-службе "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" сообщили, что сотрудники компании сразу же после ЧП провели первичный осмотр квартиры, где произошел взрыв. И в ходе осмотра было установлено, что "у газовой плиты, установленной в квартире, отсутствовал шланг вместе с накидными гайками, соединяющий опуск и варочную панель". Кстати, накануне газовики уже выезжали в пострадавший дом по сообщению об утечке газа.

Главное сегодня

Пожарные начали выносить товары с горящего рынка "Садовод"
Южная и Северная Кореи пройдут на Олимпиаде под единым флагом
Песков рассказал о здоровье президента
Климов: Призывы к бойкоту выборов президента РФ идут прямо из Вашингтона
Верховная Рада отказалась от идеи разрыва отношений с Россией