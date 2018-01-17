Сербия оценила возможность диалога с Косово после убийства Ивановича

Диалог Белграда с Приштиной при посредничестве Европейского союза будет приостановлен до тех пор, пока Сербия "не получит ответы по убийству" одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича. Такое заявление сделал глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Марко Джурич.

"Продолжения диалога в Брюсселе не будет, пока Сербия не получит ответы по убийству, - цитирует ТАСС слова Джурича. - Мы ежеминутно получаем информацию. Мы не просим, а требуем, чтобы косовские органы немедленно нашли убийц".

Представитель кабмина отметил, что целью покушения на Ивановича была Сербия и сербский народ. По его словам, Белград будет требовать участия в расследовании преступления.

Ивановича убили в минувший вторник в Косовска-Митровице. Политик получил шесть огнестрельных ранений. По предварительной версии, неизвестные открыли по нему огонь из проезжавшего автомобиля.