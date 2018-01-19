Керимову разрешили ненадолго посетить Россию

Российскому миллиардеру и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, которому предъявлено обвинение в отмывании денег во Франции, разрешили посетить Россию, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

"Керимову было разрешено съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника - брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня по воскресенье", - уточнил Прэтр.

В конце ноября сенатор Керимов был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Он отпущен из-под стражи под залог в пять миллионов евро. Россиянину запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы.

Между тем Генпрокуратура РФ настаивает на передаче дела Керимова из Франции в Россию. Формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, отмечает российская сторона.