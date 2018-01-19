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19.01.2018 22:39
Рубрика: Власть

Лавров: На Западе понимают, зачем Киеву закон о реинтеграции Донбасса

Текст: Александр Саможнев
Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает Минские договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Если подходить с юридических позиций, закон перечеркивает Минские договоренности", - сказал Лавров и напомнил, что эти соглашения были в свое время единогласно одобрены Советом Безопасности ООН.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
О чем сказал Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН

По словам министра, которого цитирует ТАСС, у российской стороны есть "достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти, и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по Минским договоренностям".

Лавров особо отметил, что, взяв под свое крыло "абсолютно недоговороспособную власть", Запад лишился права публично выступать с критикой ее деятельности.

Министр подчеркнул, что Москва, как и прежде, будет добиваться выполнения всех договоренностей, достигнутых в минском формате. "И попытки сбить прицелы, куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы, они неприемлемы", - подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

Напомним, закон, полное название которого "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", был принят украинской Радой 18 января. Данный документ позволяет президенту страны защищать ее суверенитет в мирное время путем применения вооруженных сил. Другими словами, по сути, речь идет о легализации использования армии в Донбассе.

В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

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