Опубликовано видео задержания нападавшего на учеников в Улан-Удэ

В Сети появилось видео задержания подростка, напавшего на учеников школы в военном городке Сосновый Бор в Бурятии. На кадрах видно, как сотрудники спецслужб связывают руки подростка лет 15-16, одетого в футболку и джинсы. По записи переговоров можно понять, что одна из жертв нападения остается в здании, серьезно ранена и не может передвигаться самостоятельно.

Нападение в школе произошло около 9 часов утра. Ученик 9 класса этой же школы принес с собой топор и бутылку с "коктейлем Молотова". Бросив бутылку в кабинет русского языка и литературы, он встал в дверном проеме и принялся беспорядочно рубить топором семиклассников, пытающихся убежать из горящего класса. Затем он пырнул себя в живот и выпрыгнул из окна кабинета. При падении он повредил ногу.

Двое пострадавших - ученица и преподаватель - находятся в тяжелом состоянии. Еще двоих детей также увезли в больницу с места происшествия. Двое учеников, получили незначительные раны, убежали домой и обратились за медицинской помощью позже.

Первоначально сообщалось о трех нападавших. В частности такая информация содержалась в сообщении пресс-службы правительств Республики Бурятия. Позднее зампред правительства РБ по безопасности Петр Мордовский опроверг ту информацию.

Об одном нападавшем говорит и республиканское СУ СКР. Однако в местных СМИ появилась информация о якобы задержании еще одного участника нападения на школу, и о подростке, который находится в розыске по данному делу. Об этом пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на справку о внеплановом привлечении личного состава ОМОНа.