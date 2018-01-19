После нападения в школе Улан-Удэ власти открыли "горячую линию"

Власти Бурятии организовали "горячую линию" после нападения в школе в Улан-Удэ. Об этом сообщили в территориальном Центре медицины катастроф РБ.

- По ситуации в поселке Сосновый Бор в школе №5 звонить по номерам "горячей линии": 44-08-02, 44-04-33, - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 19 января, в поселке Сосновый бор Улан-Удэ произошло ЧП: на школу №5 было совершено нападение. Учение 9 класса пришел в здание с топором и бутылкой с зажигательной смесью, и ранил троих подростков и преподавателя. Школьник задержан, СК региона возбудил в отношении него уголовное дело.